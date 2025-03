Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verfolgungsfahrt durch Schalke mit zwei Festnahmen

Gelsenkirchen (ots)

Am Montagnachmittag, 10. März 2025, gegen 17.30 Uhr kam es im Stadtteil Schalke zu einer Verfolgungsfahrt mit weitreichenden Konsequenzen für die Beteiligten. Eine Streifenwagenbesatzung befand sich auf der Wilhelminenstraße, als ihnen ein silberner VW Polo mit zwei Männern entgegenkam und in die Herzogstraße abbog. Für eine allgemeine Verkehrskontrolle sollte das Auto angehalten und kontrolliert werden. Der Autofahrer ignorierte die Anhaltezeichen und versuchte, mit überhöhter Geschwindigkeit zu fliehen. Die Beamten verfolgten den Wagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn. Während der Verfolgungsfahrt kam es auf Höhe der Küppersbuschstraße fast zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto. Das flüchtige Auto stoppte schließlich nach kurzer Zeit auf der Straße "Robert-Geritzmann-Höfe". Die beide Tatverdächtigen ließen das Auto zurück und flüchteten fußläufig. Während der Flucht warf der Beifahrer einen Teleskopschlagstock und eine geringe Menge an Drogen in einen Busch. Die Polizisten konnten beide Männer fassen und kontrollieren. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 24-Jährigen, der nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Er hatte ungewöhnlich viel Bargeld dabei. Bei dem Beifahrer handelt es sich um einen 28-Jährigen. Beide Männer haben ihren Wohnsitz in Gelsenkirchen. Das Fluchtauto, der Teleskopschlagstock, das Bargeld und die Drogen wurden sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss entnahm eine Ärztin dem 24-jährigen Autofahrer auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Die beiden Gelsenkirchener erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Die Ermittlungen dauern an.

