Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streitigkeiten in Schalke verursacht Polizeieinsatz

Gelsenkirchen (ots)

Ein Mann hat am Dienstagabend, 11. März 2025, gegen 23 Uhr, in Schalke randaliert und so einen Polizeieinsatz verursacht.

Nach einem Streit in einer Wohnung im Meraner Weg zwischen einem 35-Jährigen und einem 49 Jahre alten Mann verlagerte sich das Geschehen zunächst nach draußen auf die Straße. Dort beschädigt der 35-jährige Gelsenkirchener erst die Haustür des Wohnhauses und dann ein geparktes Auto. Im Anschluss griff er nach aktuellem Stand der Ermittlungen den 49-jährigen Gelsenkirchener an, indem er ihn biss und schlug. Als ein 28-jähriger Gelsenkirchener den Streit schlichten wollte, griff der Tatverdächtige diesen unvermittelt mit einer Nagelschere an. Der 28-Jährige wich aus und brachte den Randalierer zu Boden, wo er ihn bis zum Eintreffen der Polizeibeamten am Boden festhielt. Der 49-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Er lehnte eine medizinische Behandlung ab.

Die Polizisten legten dem 35-Jährigen Handschellen an und nahmen ihn in Gewahrsam. Die Nagelschere wurde sichergestellt und Strafanzeige aufgrund von Sachbeschädigungen, Körperverletzung und Bedrohung gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell