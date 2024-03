Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Betrunken in die Kontrollstelle gefahren

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Gestern Abend in Pomellen. Bundespolizisten kontrollieren Fahrzeuge in der Einreise am ehemaligen Grenzübergang. Gegen 21:30 Uhr fuhr ein Kastenwagen der Marke "Iveco" in die Kontrollstelle und beschädigte dabei eine Sicherheitsbake. Am Steuer ein 51- jähriger bulgarischer Staatsangehöriger. Während der Kontrolle machte der Mann einen benommenen Eindruck. Eine daraufhin durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,75 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Zuständigkeitshalber wurde der Sachverhalt an die Landespolizei MV übergeben.

