Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sexuelle Belästigung am Busbahnhof Gelsenkirchen - Suche nach Opfer

Gelsenkirchen (ots)

Am Montagabend, 10. März 2025, gegen 21.10 Uhr kam es am Gelsenkirchener Busbahnhof zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer bislang unbekannten Frau.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fasste ein 45-jähriger Gelsenkirchener einer Frau ohne ihre Zustimmung an die Brust und an das Gesäß. Die junge Frau wandte sich hilfesuchend an einen 18-jährigen Zeugen aus Gelsenkirchen, der die Polizei verständigte, fuhr jedoch vor Eintreffen der Beamten mit einem Bus der Linie 383 davon. Die Polizisten vor Ort konnten den alkoholisierten Tatverdächtigen am Busbahnhof antreffen. Während der Kontrolle, zeigte sich dieser aggressiv und beleidigte die Beamten, sodass dieser die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen musste. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet die junge Frau, sich bei der Polizei unter den Rufnummern 0209 365 7112 oder 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell