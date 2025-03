Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Trickbetrug als falscher Polizeibeamter - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Gelsenkirchen nach einem bisher unbekannten Mann. Am Donnerstag, 10. Oktober 2024, gegen 8.30 Uhr, erlangten Täter durch einen Trickbetrug als falsche Polizeibeamte eine EC-Karte eines 84-jährigen Gelsenkircheners. Im Anschluss hoben zwei unbekannte Tatverdächtige noch am gleichen Tag, am Freitag, 11. Oktober 2024 und am Montag, 14. Oktober 2024, mehrfach unberechtigt Bargeld an einem Geldautomaten einer Bankfiliale in der Nienhofstraße in Gelsenkirchen-Buer ab. Einer der Täter konnte beim Geldabheben von einer Überwachungskamera gefilmt werden.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung dieser Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/161902

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell