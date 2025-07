Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Hofladendieb kurz nach der Tat ermittelt

Petershagen (ots)

(TB) Ein zunächst Unbekannter suchte in den Vormittagsstunden des Dienstags einen Hofladen in Meßlingen heim. Im Rahmen der Fahndung konnte er festgenommen werden.

Gegen 11:30 Uhr bekam der Besitzer des Hofladens in der Straße "Westerfeld" eine Nachricht auf sein Handy gesendet. Hierbei konnte er über eine Videosequenz beobachten, wie ein Unbekannter in dem Geschäftsraum versuchte, mittels Werkzeugs die Kasse aufzubrechen. Darauf hin begab sich der Petershäger zum nahegelegenen Hofladen. Hier traf er auf den Mann, den er zuvor auf seinem Smartphone festgesellt hatte. Der 37-Jährige wollte den Täter bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten. Der bis dahin Unbekannte schubste den Landwirt zur Seite und flüchtete auf einem Pedelec. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Streifenwagenbesatzung den Täter stellen und festnehmen. Hierbei handelte es sich um einen 44-jährigen Mindener. Er wurde der Dienststelle in der Marienstraße zugeführt. Mangels Haftgründen musste der Mann in den Nachmittagsstunden aus der polizeilichen Obhut entlassen werden.

