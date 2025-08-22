PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Berauscht am Steuer erwischt

Zittau (ots)

21.08.2025 | 18:50 Uhr | Zittau

Im Rahmen der Grenzkontrollen stoppte die Bundespolizei am 21. August 2025 in Zittau eine Autofahrerin, die unter dem Einfluss von Drogen stand. Die 38-jährige Tschechin wurde um 18:50 Uhr am Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße kontrolliert. Laut Drogenschnelltest hatte sie Amphetamine konsumiert. Das Polizeirevier Zittau-Oberland übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des Fahrens unter berauschenden Mitteln.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 08:45

    BPOLI EBB: Ohne Führerschein gefahren

    Olbersdorf (ots) - 21.08.2025 | 13:30 Uhr | Olbersdorf Einsatzkräfte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz von Bundes- und Landespolizei kontrollierten am 21. August 2025 in Olbersdorf um 13:30 Uhr einen Transporterfahrer. Es stellte sich heraus, dass der 32-jährige Syrer keinen Führerschein besitzt und sich als Asylbewerber nur in einem Landkreis in Niedersachsen aufhalten darf. Es wurden Anzeigen geschrieben. Ein ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 08:45

    BPOLI EBB: Mann an Grenze mit Pervitin kontrolliert

    Seifhennersdorf (ots) - 21.08.2025 | 12:15 Uhr | Seifhennersdorf Beamte des Deutsch-Tschechischen Fahndungsteams von Bundespolizei und tschechischer Polizei kontrollierten am 21. August 2025 am Grenzübergang Seifhennersdorf - Varnsdorf um 12:15 Uhr einen Fußgänger, der gerade nach Tschechien ausreisen wollte. Der 49-jährige Tscheche war in der Vergangenheit bereits wegen Eigentums- und Drogendelikten aufgefallen. In ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 11:49

    BPOLI EBB: Grenzkontrollen: Verbotene Gegenstände beschlagnahmt

    Zittau (ots) - 15.+16.08.2025 | Zittau Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende in den Grenzkontrollen an der polnischen Grenze bei Zittau einen verbotenen Teleskopschlagstock und ein Reizgasspray aus dem Verkehr gezogen. Am 15. August 2025 reiste um 10:40 Uhr ein 30-jähriger Tscheche mit seinem PKW über den Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren