Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Berauscht am Steuer erwischt
Zittau (ots)
21.08.2025 | 18:50 Uhr | Zittau
Im Rahmen der Grenzkontrollen stoppte die Bundespolizei am 21. August 2025 in Zittau eine Autofahrerin, die unter dem Einfluss von Drogen stand. Die 38-jährige Tschechin wurde um 18:50 Uhr am Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße kontrolliert. Laut Drogenschnelltest hatte sie Amphetamine konsumiert. Das Polizeirevier Zittau-Oberland übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des Fahrens unter berauschenden Mitteln.
