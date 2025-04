Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Anderes Auto beschädigt: Mutmaßliche Verursacherin hatte über 3,2 Promille

Hanau (ots)

(lei) Mit über 3,2 Promille, so das erste Ergebnis eines Atemalkoholtests, soll eine 48-Jährige am Montagnachmittag einen Verkehrsunfall verursacht haben. Die Frau war gegen 17.15 Uhr in der Ludwigstraße, Ecke "Zur Bleiche" mit ihrem grauen Seat mit dem Heck einer schwarzen A-Klasse kollidiert, wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.000 Euro entstand. Die hinzugerufene Polizei nahm ihr daraufhin den Führerschein ab und brachte sie zur Blutentnahme auf die Wache.

Offenbach, 29.04.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

