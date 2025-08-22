Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Ohne Führerschein gefahren
Olbersdorf (ots)
21.08.2025 | 13:30 Uhr | Olbersdorf
Einsatzkräfte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz von Bundes- und Landespolizei kontrollierten am 21. August 2025 in Olbersdorf um 13:30 Uhr einen Transporterfahrer. Es stellte sich heraus, dass der 32-jährige Syrer keinen Führerschein besitzt und sich als Asylbewerber nur in einem Landkreis in Niedersachsen aufhalten darf. Es wurden Anzeigen geschrieben. Ein Arbeitskollege holte den Transporter ab.
