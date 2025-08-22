PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ohne Führerschein gefahren

Olbersdorf (ots)

21.08.2025 | 13:30 Uhr | Olbersdorf

Einsatzkräfte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz von Bundes- und Landespolizei kontrollierten am 21. August 2025 in Olbersdorf um 13:30 Uhr einen Transporterfahrer. Es stellte sich heraus, dass der 32-jährige Syrer keinen Führerschein besitzt und sich als Asylbewerber nur in einem Landkreis in Niedersachsen aufhalten darf. Es wurden Anzeigen geschrieben. Ein Arbeitskollege holte den Transporter ab.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

