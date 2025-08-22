BPOLI EBB: Ohne Führerschein gefahren

Sohland a.d Spree + Ebersbach (ots) - 16. + 18.08.2025 | Sohland a.d Spree + Ebersbach Am vergangenen Wochenende vollstreckten Ebersbacher Bundespolizisten zwei Haftbefehle. Im ersten Fall, am 16. August 2025, erschien gegen 12:00 Uhr ein 66-jähriger Tscheche zur Einreisekontrolle in Sohland. Bei der Überprüfung seiner Personalien kam heraus, dass der Mann wegen Hausfriedensbruch in neun Fällen angeklagt worden war und am 11. August 2025 nicht zur Gerichtsverhandlung ...

