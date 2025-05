Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Bahndammbrand

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Wickrath, 23.05.2025, 15:35 Uhr, Hocksteiner Weg (ots)

Der Feuerwehr wurde am Nachmittag ein Brand an der Gleisanlage in Wickrath auf dem Hocksteiner Weg gemeldet. An der Einsatzstelle brannten auf einer Fläche von ca. 50 m² Sträucher, welche direkt an der zweigleisigen Bahnstrecke standen. Die Einsatzkräfte löschten den Brand mit zwei C-Rohren. Mit einer Wärmebildkamera erfolgte abschließend eine Kontrolle der Brandstelle auf Glutnester. Für den Zeitraum der Löschmaßnahmen war die Bahnstrecke für den Zugverkehr gesperrt. Weitere Maßnahmen waren durch die Feuerwehr nicht erforderlich.

Im Einsatz waren das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Tanklöschfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Wickrath der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Heinrich Roemgens

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell