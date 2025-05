Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in Werkstatt - eine leicht verletzte Person

Mönchengladbach - Hardterbroich-Pesch, 23.05.2025, 11:01Uhr, Rheinstraße (ots)

Die Feuerwehr wurde am Freitagvormittag gegen 11:00 Uhr über die automatische Brandmeldeanlage eines Bus-Depots und Werkstattgebäudes an der Rheinstraße alarmiert. Betriebsangehörige empfingen die ersteintreffenden Einsatzkräfte mustergültig und informierten darüber, dass es in einer betriebsinternen Schreinerei im Untergeschoss eines Gebäudeteils zu einem Brandereignis gekommen sei. Die Feuerwehr etablierte daraufhin die Bereitstellung von weiteren Einsatzkräften, um im Falle einer weiteren Brandausbreitung rechtzeitig reagieren zu können. Ein Mitarbeiter hatte mit Hilfe eines Feuerlöschers noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr erste erfolgreiche Löschmaßnahmen initiieren können. Er zog sich dabei eine leichte Verbrennung an einem Arm zu, die vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht und behandelt wurde. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht notwendig. Die Feuerwehr ging mit einem Trupp unter Atemschutz in die verrauchten Gebäudeteile vor und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Im Anschluss wurde ein vom Brand betroffener Auffangbehälter für Sägespäne ins Freie gebracht und dort letzte Glutnester abgelöscht. Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr belüftet und der Einsatz dann beendet.

Im Einsatz waren die Löschzüge der Feuer- und Rettungswachen I (Neuwerk) und III (Rheydt), ein Wechselladerfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Rheydt, Giesenkirchen und die Informations- und Kommunikationseinheit der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr

Einsatzleitung: Brandamtmann Thomas Mandrossa

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell