BPOLI EBB: 24 Quadratmeter Graffiti - Täter auf frischer Tat gefasst

Bischofswerda (ots)

22.08.2025 | 14:15 Uhr | Bischofswerda

Eigentlich wollte ein Mann die in der Vornacht durch unbekannte Täter auf einem neu geteerten Parkplatz der Deutschen Bahn AG nahe des East Clubs in Bischofswerda aufgesprühten weißen Graffitischriftzüge und Parolen durch das Übersprühen mit schwarzer Farbe unkenntlich machen. Hierbei wurde der 27-jährige Deutsche am 22.08.2025 durch Zeugen gegen 14:15 Uhr gesehen und dies der Bundespolizei mitgeteilt. Mit Unterstützung der Landespolizei konnte der Tatverdächtige gefasst werden. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Der Schaden kann noch nicht näher beziffert werden, dürfte aber im vierstelligen Bereich liegen.

