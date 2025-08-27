PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe stehlen Mountainbike

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Wochenende in der Daennerstraße ein Fahrrad gestohlen. Das Bike war mit einem Schloss vor einem Wohnmobil angekettet, als die Diebe zulangten. Sie brachen das Fahrradschloss auf und stahlen das Vehikel. Bei dem Rad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke "Giant" im Wert von circa 2.400 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizei zu melden. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

  • 27.08.2025 – 11:48

    POL-PDKL: Scheibe beschädigt

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag eine Fensterscheibe des Pfalztheaters am Willy-Brandt-Platz beschädigt. Die Beamten gehen davon aus, dass die Scheibe durch ein Geschoss oder ähnliches getroffen wurde, da sie sich in einem der oberen Stockwerke befindet. Die Tatzeit liegt vermutlich zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 7:30 Uhr. Der Sachschaden wird auf mindestens 7.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 11:42

    POL-PDKL: Schulwegüberwachung

    Kreis Kaiserslautern (ots) - Zum Start in die neue Woche haben Beamte der Polizeiinspektionen 1 und 2 in Kaiserslautern die Schulwege rund um die Theodor-Heuss-Grundschule, die Röhmschule und der Grundschule Queidersbach überwacht. Die Polizei zog eine grundsätzlich positive Bilanz, da sie kaum Beanstandungen hatten. Lediglich an der Theodor-Heuss-Grundschule mussten die Ordnungshüter insgesamt sechs Verstöße ahnden: Dreimal war bei Fahrer oder Mitfahrern der Gurt ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 11:14

    POL-PDKL: 35-Jähriger wird aggressiv

    Kaiserslautern (ots) - Im Rahmen einer Streife beobachteten Polizeibeamte am Montagabend eine sich anbahnende Auseinandersetzung auf dem Pfaffplatz. Die Beamten schritten ein und trennten die Streitparteien. Ein 35-jähriger Mann reagierte auf die Einmischung der Polizisten aggressiv und beschimpfte die Einsatzkräfte lautstark. Zur Eigensicherung wurden dem alkoholisierten Mann Handschellen angelegt. Da er nicht mehr ...

    mehr
