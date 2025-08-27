Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe stehlen Mountainbike

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Wochenende in der Daennerstraße ein Fahrrad gestohlen. Das Bike war mit einem Schloss vor einem Wohnmobil angekettet, als die Diebe zulangten. Sie brachen das Fahrradschloss auf und stahlen das Vehikel. Bei dem Rad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke "Giant" im Wert von circa 2.400 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizei zu melden. |elz

