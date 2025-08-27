Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Radmuttern an Traktor gelöst

Mehlbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben an einem Traktor Radmuttern gelöst. Das Fahrzeug war zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, auf einem Feld hinter dem Friedhof abgestellt. Die Täter entfernten fünf der acht Schrauben und drehten eine weitere locker. Glücklicherweise entdeckte ein aufmerksamer Spaziergänger die Manipulation und informierte den Besitzer des Traktors, bevor es zu einem Unfall kommen konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem sind Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell