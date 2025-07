Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Moped gestohlen und im Gebüsch aufgefunden

Northeim (ots)

Northeim, Theodor-Heuss-Ring, Montag, 28.07.2025, 21.00 Uhr bis Dienstag, 29.0.7.2025, 08.00 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Im Zeitraum vom Montag ca. 21.00 Uhr bis Dienstag ca. 08.00 Uhr hat eine unbekannte Person ein Moped entwendet. Das Moped war vor einem Wohnhaus im Northeimer Theodor-Heuss-Ring abgestellt.

Kurz vor der Anzeigenaufnahme wurde das grüne Moped in einem Gebüsch in der Nähe der BBS 1 in Northeim aufgefunden. Durch den Diebstahl wurde das Moped im Wert von ca. 900 Euro so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit ist.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell