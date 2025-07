POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots) - Uslar, (go), Jahnstraße, Ecke Arndtstraße, zwischen Freitag, dem 18.07.2025, 14:00 Uhr und Dienstag, dem 29.07.2025, 04:10 Uhr. Bislang unbekannte Täter brachen, durch Aufhebeln der Haustür und eines Fensters, während der Urlaubsabwesenheit in das angemietete Wohnhaus einer 34- jährigen aus Uslar ein und entwendeten Schmuck in Höhe von ca. 7000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht und Hinweise zur Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei ...

