Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug, Zeugenaufruf an Dannhäuser Einwohner

Bad Gandersheim (ots)

(Me)3781 Bad Gandersheim, OT Dannhausen, Dannhäuser Anger. Zeit: Montag, 28.Juli 2025, 21:00 Uhr bis 23:25 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft suchte die Ortschaft Dannhausen auf und in der Straße Dannhäuser Anger machte man sich gewaltsam an einem geparkten PKW VW Golf, weiß, zu schaffen. Dem Golf wurden Lackkratzer zugefügt und Dellen in mehreren Karosserie-Teilen geschlagen. Anwohner aus Dannhausen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, 05382 95390, zu melden. Wem sind verdächtige Personen beziehungsweise Fahrzeuge aufgefallen und wer ist eventuell "Knallzeuge", hat verdächtige Geräusche wahrgenommen. Es wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug aufgenommen und der angerichtete Fahrzeugschaden am Golf wurde auf 9000.-Euro geschätzt!

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell