Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Exhibitionist in der Fußgängerzone

Kaiserslautern (ots)

Eine Passantin machte am Dienstagnachmittag eine sonderbare Beobachtung in der Fackelstraße und rief umgehend die Polizei. Ein Mann hatte sich dort entblößt und hielt sein Geschlechtsteil in der Hand. Eine Streife stellte den 46-Jährigen fest und kontrollierte ihn. Er gab den gemachten Vorwurf zu. Nachdem seine Identität feststand, erhielt der Mann einen Platzverweis für den Bereich der Innenstadt, welchem er auch nachkam. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
