POL-WOB: Einbrüche in Schule und Kindertagesstätte - Minderjährige Täter richten hohe Schäden an

Danndorf (ots)

Danndorf, Schulstraße

26.12.2024 bis 01.01.2025

Zwischen dem 26.12.2024 und in der Nacht zu Neujahr wurde in der Grundschule und in der Kindertagesstätte in Danndorf eingebrochen. Vor Ort erlangte Spuren ergaben Hinweise auf Tatverdächtige. Zwei Kinder stellten sich nahezu zeitgleich in Begleitung von Erziehungsberechtigte der Polizei.

Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich zwei Kinder zwischen dem 26.12. und 28.12.2024 mehrfach Zutritt zu der Grundschule. Dort entwendeten sie Kleinigkeiten und Bargeld aus einer Klassenkasse und beschädigten einige Gegenstände.

In der Silvesternacht brachen die Kinder in Begleitung eines jugendlichen Tatverdächtigen in die Kindertagesstätte ein. Dort verwüsteten sie nahezu alle Räumen. Unter anderem wurden Essensreste verteilt, ein Tisch und Regal angebrannt, Toiletten mit Kleidung und Schnellgips verstopft sowie zwei Fische getötet.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf 10.000 Euro geschätzt. Die Kindertagesstätte wird voraussichtlich noch in der nächsten Woche geschlossen bleiben.

Die Ermittlungen dauern an.

