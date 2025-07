POL-DA: Neckarsteinach: Wohnungseinbruch trotz Bewohnern auf der Terrasse

Bensheim (ots) - "An der Erlache" stoppten Polizeibeamte am Samstagabend (19.07.), gegen 21.00 Uhr, einen in Schlangenlinien fahrenden Radfahrer. Ein Atemalkoholtest bei dem 36-Jährigen zeigte anschließend 2,6 Promille an. Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Rückfragen bitte an: ...

mehr