POL-DA: Rüsselsheim: Polizei kontrolliert/Ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen, 40 "Sachen" zu schnell, Anzeigen wegen unnötigen Lärms

Rüsselsheim (ots)

Am Samstag und Sonntag (19./20.07.) führten Beamte der Polizeidirektion Groß-Gerau sowie der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch, bei denen auch Zivilstreifen der Polizei im Einsatz waren.

In der Nacht zum Sonntag (20.07.) stoppten die Einsatzkräfte hierbei einen 18-Jährigen in der Groß-Gerauer-Straße und führten eine Kontrolle durch. Es stellte sich heraus, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und die Kennzeichen nicht an sein Auto gehörten. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauchs ein.

In der Walter-Flex-Straße fiel den Ordnungshütern am Samstagabend ein 21 Jahre alter E-Scooter-Fahrer auf, der mit rund 40 km/h unterwegs war. Maximal zulässig für das Gefährt, welches zudem nicht versichert war, wären 20 Stundenkilometer gewesen. Der E-Scooter wurde an Ort und Stelle sichergestellt. Den 21-Jährigen erwartet ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. Insgesamt kontrollierte die Polizei in der Nacht 98 Fahrzeuge und 126 Personen. Die Bilanz: 57 Geschwindigkeits- und mehrere Gurtverstöße, drei Anzeigen gegen Autofahrer wegen unnötig verursachten Lärms sowie zwei Rotlichtverstöße. Zudem erhielten vier Fahrzeugbesitzer Mängelanzeigen, mittels derer sie nun zeitnah die Behebung von festgestellten Mängeln bei der Polizei nachweisen müssen.

Am Sonntagmittag (20.07.) kontrollierte die Polizei dann noch die Geschwindigkeit im Kurt-Schumacher-Ring. In der Zeit zwischen 13.00 und 14.00 Uhr waren dort 13 Fahrerinnen und Fahrer zu schnell unterwegs. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 23-Jahre alter Mann aus Rüsselsheim, der statt der zulässigen 50 km/h mit 90 Stundenkilometern unterwegs war. Ihn erwartet neben 260 Euro Bußgeld, einem Punkt in Flensburg nun auch ein einmonatiges Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell