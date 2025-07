Groß-Gerau (ots) - Am Freitagabend (18.07.) kontrollierten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau ein Bistro in der Innenstadt. An der Kontrolle waren auch Mitarbeiter des Ordnungsamtes und der Stadtpolizei beteiligt. Bei der Überprüfung der Lokalität stellten die Kontrolleure acht illegale Spielautomaten sicher. Der Betreiber steht in Verdacht unerlaubt mehrere ...

