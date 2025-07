Kelsterbach (ots) - In den letzten Tagen ereigneten sich in Kelsterbach drei Einbrüche in Wohnhäuser. Über ein Fenster wollten sich Unbekannte in der Nacht zum Freitag (18.07.), gegen 1.00 Uhr, Zugang in ein Haus in der Orchideenstraße verschaffen. Eine Nachbarin wurde wach und vertrieb die ungebetenen Besucher in der Folge. Die Kriminellen flüchteten, ohne in das ...

mehr