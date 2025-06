Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

ALFELD (rin) - Am 23.06.2025 kam es in der Karl-Krösche-Straße in Alfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen einem parkenden PKW und einem unbekannten Fahrzeug. Hierbei entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen stand der PKW Ford Kuga ordnungsgemäß in einer Parkbucht, als es in der Zeit von 09:47 - 10:00 Uhr, laut Zeugenaussagen, zu dem Unfallschaden gekommen sein soll. Der Schaden am PKW Ford Kuga beläuft sich ersten Schätzungen nach auf 2000 EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu einem Unfall in dem Bereich geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181-80730 zu melden.

