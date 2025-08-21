PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Rudolstadt (ots)

Am Mittwoch, gegen 20.50 Uhr, wurde der 48-jährige Fahrer eines PKW in Rudolstadt in der Saalfelder Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm gerichtsverwertbar durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,8 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

