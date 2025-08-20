Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Viele Kennzeichendiebstähle- Zeugen gesucht

Schleiz/ Wurzbach (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag kam es im Saale-Orla-Kreis zu insgesamt 11 bislang bekannten Kennzeichendiebstählen. Betroffen waren die Ortschaften Wurzbach und Schleiz, indem Unbekannte offensichtlich wahllos Kennzeichen von geparkten Fahrzeugen abmontierten und entwendeten. Polizeilicherseits wurden die Ermittlungen aufgenommen und es werden Zeugen gesucht, die im Tatzeitraum 18.-19.08.2025 Verdächtiges festgestellt haben. Zu den Motiven der Täter kann bislang keine Aussage getroffen werden. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, besonders achtsam in den Zusammenhang zu sein und verdächtige Wahrnehmungen unverzüglich der Polizeidienststelle in Schleiz unter 03663-4310 mitzuteilen.

