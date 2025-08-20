PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Viele Kennzeichendiebstähle- Zeugen gesucht

Schleiz/ Wurzbach (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag kam es im Saale-Orla-Kreis zu insgesamt 11 bislang bekannten Kennzeichendiebstählen. Betroffen waren die Ortschaften Wurzbach und Schleiz, indem Unbekannte offensichtlich wahllos Kennzeichen von geparkten Fahrzeugen abmontierten und entwendeten. Polizeilicherseits wurden die Ermittlungen aufgenommen und es werden Zeugen gesucht, die im Tatzeitraum 18.-19.08.2025 Verdächtiges festgestellt haben. Zu den Motiven der Täter kann bislang keine Aussage getroffen werden. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, besonders achtsam in den Zusammenhang zu sein und verdächtige Wahrnehmungen unverzüglich der Polizeidienststelle in Schleiz unter 03663-4310 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 12:01

    LPI-SLF: Mann nach Hundebiss verletzt, Chihuahua tot

    Bad Blankenburg/ Kleingölitz (ots) - Am Montagabend wurde ein 62-Jähriger durch einen Hundebiss in Kleingölitz verletzt- sein Chihuahua überlebte den Angriff nicht. Der Mann war mit seinem Tier im Ort spazieren als den beiden eine unangeleinte Dogge entgegengerannt kam. Um sein Tier zu schützen nahm der Besitzer es an sich und wurde dadurch im Bereich der Schulter gebissen. Anschließend biss die Dogge offensichtlich ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 10:16

    LPI-SLF: Einbrecher konnte ermittelt werden

    Probstzella (ots) - In der Nacht von Sonntag zu Montag brach ein zunächst Unbekannter in einen Imbiss in Probstzella in der Bahnhofstraße ein. Aus diesem entwendete er mehrere Gegenstände sowie Essen und Bargeld. Der Inhaber sah die männliche Person noch beim Verlassen des Imbisses und konnte diese später in der näheren Umgebung erneut feststellen, sodass die Personalien des nunmehr 34-jährigen Beschuldigten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren