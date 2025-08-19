Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher konnte ermittelt werden

Probstzella (ots)

In der Nacht von Sonntag zu Montag brach ein zunächst Unbekannter in einen Imbiss in Probstzella in der Bahnhofstraße ein. Aus diesem entwendete er mehrere Gegenstände sowie Essen und Bargeld. Der Inhaber sah die männliche Person noch beim Verlassen des Imbisses und konnte diese später in der näheren Umgebung erneut feststellen, sodass die Personalien des nunmehr 34-jährigen Beschuldigten polizeilich erfasst werden konnten. Schließlich wurde der Beschuldigte aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen, die Ermittlungen dauern an.

