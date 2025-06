Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrüche in Gymnasium und Rathaus - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

In den vergangenen Tagen ist es in Bad Berleburg zu mehreren Einbrüchen in öffentliche Gebäude gekommen. Betroffen waren das Gymnasium im Herrengarten und das Rathaus. In das Rathaus stiegen der oder die Unbekannten ein, indem sie gewaltsam ein Fenster öffneten. Von dort gelangte man in den Bürotrakt. Augenscheinlich gingen die Täter von dort nicht in die verschlossenen Büroräume, sondern verließen das Rathaus über einen Notausgang. Möglicherweise wurden die Täter bei dem Einbruch gestört. Allerdings waren im Außenbereich mehrere Lampen zerstört worden. Es entstand zwar kein Beuteschaden, dafür dürfte der Sachschaden mindestens 1.000 Euro betragen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstagabend (10. Juni, ca. 20:00 Uhr) und dem Mittwochmorgen (06:30 Uhr).

Zu einem weiteren Eigentumsdelikt kam es über das Pfingstwochenende. Zwischen Freitag, dem 06. Juni (15:15 Uhr) und Mittwochmorgen (07:35 Uhr) gelangten der oder die Täter auf bislang noch unbekannte Art und Weise in das Schulgebäude und von dort in einen Raum, der durch die Schülervertretung genutzt wird. Hier entwendeten die Eindringlinge Bargeld. Zudem randalierten sie in dem Raum und verunreinigten diesen.

In beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat in Bad Berleburg die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02751/909-0 zu melden.

