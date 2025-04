Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 82-jähriger Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall mit Linienbus tödlich verletzt

Königslutter (ots)

Königslutter, Wolfsburger Straße/ Kupfermühlenberg 28.04.2025, 10:30 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Linienbus kam es am Montagvormittag auf der Wolfsburger Straße Ecke Kupfermühlenberg in Königslutter. Ein 82 Jahre alter Pedelec-Fahrer wurde dabei tödlich verletzt.

Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr der 27 Jahre alte Fahrer eines Linienbusses den Kupfermühlenberg. An der Kreuzung zur Wolfsburger Straße tastete er sich langsam mit seinem Fahrzeug in den Kreuzungsbereich hinein, um rechts abzubiegen, als er einen mit hoher Geschwindigkeit auf dem Radweg in Richtung Ochsendorf fahrenden Pedelec-Fahrer wahrnahm. Der 27-Jährige bremse den Bus sofort ab. Trotz der sofort eingeleiteten Bremsung fuhr der 82 Jahre alte Pedelec-Fahrer mit seinem Fahrrad seitlich gegen die Front des bereits stehenden Busses und stürzte daraufhin, wobei er sich lebensgefährliche Verletzungen zuzog.

Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Braunschweiger Krankenhaus geflogen. Am Dienstagvormittag erlag er seinen schweren Verletzungen.

