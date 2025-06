Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfallflüchtiger fuhr unter Alkoholeinfluss - außerdem gab es weitere Trunkenheitsfahrten am gestrigen Tag -#polsiwi

Burbach/Siegen/Kreuztal (ots)

Am gestrigen Mittwoch (11. Juni) ist es im Kreisgebiet zu mehreren Vorfällen gekommen, bei denen Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr unterwegs waren. In einem Fall konnte ein 45-jähriger Mann ermittelt werden, nachdem dieser nach bisherigen Erkenntnissen alkoholisiert einen Unfall verursacht hatte und anschließend von der Unfallstelle flüchtete. Gegen 19:38 Uhr hatte eine aufmerksame Zeugin einen Unfall auf der Nassauischen Straße in Burbach beobachtet. Ein Mercedes war auf eine Verkehrsinsel geraten und hatte ein dortiges Verkehrszeichen umgefahren. Anschließend fuhr der Mercedes einfach weiter. Dabei soll er in Schlangenlinien gefahren sein. Die Frau notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Außerdem konnte sie den Fahrer gut beschreiben. Die eingesetzte Polizeistreife konnte den Mercedes an der Halteranschrift antreffen. Der Wagen wies frische Unfallbeschädigungen auf. Zudem befand sich der mutmaßliche Fahrer im Haus. Er war deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Die Beschreibung der Zeugin traf auf den 45-jährigen Mann zu. Daher ordneten die Beamten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Neben diesem Unfall ist es gestern zu zwei weiteren Vorfällen gekommen, bei denen die Fahrzeugführer alkoholisiert unterwegs waren. Am Vormittag wurde ein 66-jähriger Fahrradfahrer in Kreuztal-Kredenbach angehalten, der unsicher auf dem Zweirad unterwegs war. Auch hier ergab der Atemalkoholtest einen Wert von deutlich mehr als zwei Promille. Am späten Abend führte nach einem Hinweis durch einen Zeugen eine Verkehrskontrolle am Siegener Heidenberg zur Feststellung einer weiteren Trunkenheitsfahrt. Hier war ein 25-jähriger Mann unter Alkoholeinfluss mit seinem Opel Corsa unterwegs. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich mehr als ein Promille. Sowohl bei dem Fahrradfahrer als auch dem 25-jährigen Corsa-Fahrer ordneten die Polizeibeamten eine Blutprobe an. Bei dem 25-Jährigen stellten die Einsatzkräfte zudem noch den Führerschein sicher.

Die Polizei weist noch einmal ausdrücklich darauf hin: "Gerade der Unfall, bei dem es glücklicherweise nur zu einem Blechschaden kam, zeigt, wie gefährlich es werden kann, wenn man alkoholisiert am Straßenverkehr teilnimmt. Daher der Appell: Lassen Sie Ihr Fahrzeug stehen, wenn Sie Alkohol getrunken haben. Im schlimmsten Fall können die Folgen Menschenleben kosten."

