Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Spendenbehälter gestohlen: Unbekannte flüchten aus Lottoannahmestelle

Hamm-Uentrop (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige haben am Samstag, 14. Dezember, gegen 9.13 Uhr, aus einer Lottoannahmestelle in der Ostwennemarstraße eine Spendenbox gestohlen.

Nachdem die beiden Männer an der Kasse einen Lottoschein in bar kauften, stellte die Zeugin fest, dass das Sicherungsseil der Spendenbox durchtrennt worden war. Daraufhin verließen die Unbekannten mit dem Spendenbehälter fluchtartig das Geschäft. Die Zeugin verfolgte die beiden Männer zwar noch eine kurze Zeit, verlor sie aber aus den Augen, als diese in Richtung Süden davon rannten.

Eine Fahndung nach den Unbekannten verlief negativ.

Wie viel Bargeld sich in der Spendenbox für ein Kinderhospiz befand, kann derzeit nicht gesagt werden.

Die unbekannten Männer können wie folgt beschrieben werden:

Der erste Täter ist zirka 30 bis 35 Jahre alt und ungefähr 1,70 Meter groß. Er hat blonde Haare, eine spitze Nase und war zur Tatzeit mit einer dunklen Jacke und einer hellen Hose bekleidet. Außerdem hatte er eine Einkaufstasche in der Hand.

Der zweite Unbekannte wird ebenfalls auf 30 bis 35 Jahre geschätzt und ist etwa 1,85 Meter groß. Er war dunkel gekleidet und trug zur Tatzeit eine olivfarbene Strickmütze.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell