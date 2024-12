POL-HAM: Füßgängerin beim Überqueren der Fahrbahn leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots) - Eine unbekannte Person ist am Freitag, 13. Dezember, zwischen 09.30 Uhr und 13.30 Uhr, gewaltsam durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus am Mittorpsweg gelangt. Anschließend durchsuchte die Person mehrere Räume und stahl Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Eine tatverdächtige Person konnte videographiert und wie folgt beschrieben werden: Die Person ist weiblich, zwischen 20 und 30 ...

mehr