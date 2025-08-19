PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: ehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Tag kam es im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zu mehreren Verkehrsunfällen, bei welchen Personen zu Schaden kamen.

Gegen 07.35 Uhr befuhr ein 13-jähriger Radfahrer in Saalfeld die Pfortenstraße auf dem Gehweg. Von einem dort abgeparkten PKW wurde zeitgleich eine Tür geöffnet, welche in den Gehweg hineinragte. Der 13-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, stieß gegen die Tür und kam zu Fall. Dabei zog sich der Junge leichte Verletzungen zu.

Gegen 13.30 Uhr befuhr der 50-jährige Radfahrer in Rudolstadt die Weimarische Straße. Aus bisher unbekannter Ursache kam er im Kurvenverlauf zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 17.30 Uhr ON01 befuhr die 18-jährige Fahrerin eines PKW in Rudolstadt die Johannes-Keppler-Straße und bog nach rechts in ein Grundstück ab. Hier beachtete sie den 6-jährigen Radfahrer auf dem Gehweg zu spät und stieß mit diesen zusammen. Der Junge kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

Gegen 20.20 Uhr beabsichtigte die 83-jährige Radfahrerin in Saalfeld aus einem Grundstück auf die Brunnenstraße in Richtung Knochstraße aufzufahren. Hier beachte sie den vorfahrtberechtigen 17-jährigen Radfahrer nicht. Es kam zum Zusammenstoß und beide Radfahrer kamen zu Fall. Das Fahrrad des 17-Jährigen wurde dabei noch gegen einen abgeparkten PKW geschleudert, wodurch das Fahrzeug sowie auch die beiden Fahrräder beschädigt wurden. Die 83-Jährige zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

