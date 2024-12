POL-PDLD: Schulwegüberwachung der Polizei Landau - Schwerpunktkontrolle Verkehrssicherheit Fahrräder / Beleuchtung

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schulwegüberwachung der Polizei Landau - Schwerpunktkontrolle Verkehrssicherheit Fahrräder

Landau/Herxheim (ots)

Am Montag den 02.12.2024 führte die Polizei Landau zu Schulbeginn an den Schulen ESG und IGS in Landau, sowie im Bereich des Pamina-Schulzentrums in Herxheim, Schulwegüberwachungen durch. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf der Verkehrssicherheit der genutzten Fahrräder. Die Polizeibeamten hielten insbesondere Schülerinnen und Schüler an, bei denen die Beleuchtung am Fahrrad augenscheinlich nicht funktionierte. Insgesamt wurden bei 49 Fahrrädern entsprechende Mängel festgestellt. Die jeweiligen Schulen unterstützen, in Kooperation mit der Polizei, diese wichtige Verkehrssicherheitsarbeit in der dunklen Jahreszeit.

Bei den Kontrollen fiel auf, dass viele Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg ohne Helm unterwegs sind. Die Polizei Landau rät dazu: Obwohl es keine gesetzliche Pflicht zum Tragen eines Fahrradhelmes gibt - investieren Sie in Ihre eigene Sicherheit und in die Sicherheit ihrer Kinder. Tragen Sie immer einen Fahrradhelm! Denn Fahrradhelme retten Leben!

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell