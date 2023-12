POL Schwaben Nord: Ausgebüxt

Augsburg (ots) - Stätzling - Am Donnerstag (21.12.2023), zwischen 10.40 Uhr und 12.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Bgm.-Ebner-Straße. Es entstand ein Beuteschaden im unteren vierstelligen Bereich. Friedberg - Am Freitag (22.12.2023), im Zeitraum von 17.15 Uhr bis 19.40 Uhr, drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Joseph-Hackhl-Straße ein. Der Beuteschaden ist ...

