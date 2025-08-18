Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gestohlener PKW in Pößneck - Tatverdächtige in Unterwellenborn festgestellt

Pößneck/ Unterwellenborn (ots)

Am Samstagvormittag entwendeten zunächst unbekannte Täter einen auf der Straße des 3. Oktober in Pößneck abgestellten Ford. Das Fahrzeug war vor einem Wohnblock geparkt. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Täter den Originalschlüssel, der mutmaßlich beim vorherigen Diebstahl eines abgestellten Fahrrads aufgefunden wurde. Anschließend entfernten sie sich mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag bemerkte eine Funkstreifenwagenbesatzung in Unterwellenborn ein abgeparktes Fahrzeug. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um den am Vormittag in Pößneck gestohlen gemeldeten PKW handelte.

Im weiteren Verlauf konnten zwei Personen festgestellt werden, die sich dem Fahrzeug näherten. Dabei handelt es sich um eine 47-jährige Frau und einen 49-jährigen Mann. Derzeit wird geprüft, inwieweit beide mit der Entwendung des Fahrzeugs in Zusammenhang stehen. Der PKW wurde zur weiteren Spurensicherung sichergestellt und abgeschleppt.

Es erfolgte eine umfassende Spurensicherung. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet weiterhin Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Rufnummer 036634310 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell