Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Unbekannte Substanz löst Atembeschwerden aus
Steinach/ Sonneberg (ots)
Die Polizei sucht Zeugen und mögliche weitere Geschädigte nach einem Zwischenfall in der Süd-Thüringen-Bahn.
Möglicherweise im Zusammenhang mit der Steinacher Kirchweih, fuhren am Sonntagnachmittag, des 17. August 2025 mehrere Personen in einem Triebwagen der Süd-Thüringen-Bahn GmbH Richtung Sonneberg. Während der Fahrt soll ein Fahrgast aufgestanden und durch den Mittelgang gelaufen sein. In dessen mitgeführten Sachen ist es wohl zu einem Knall gekommen, nach welchem mindestens ein anderer Fahrgast schlagartig Reizhusten und Atembeschwerden erlitten hat.
Zum Zeitpunkt der Anzeigeerstattung bei der Polizei waren Zug und Täter bereits nicht mehr vor Ort, weshalb man für die Ermittlungen wegen Gefährlicher Körperverletzung auf Zeugenhinweise angewiesen ist.
