Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: aufmerksamer Bürger klärt Unfallflucht

Sonneberg (ots)

Am Freitag, den 15.08.2025 gegen 17:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bettelhecker Straße in Sonneberg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Dieser Vorfall konnte durch einen aufmerksamen Bürger beobachtet werden, welcher die Polizei informierte und wichtige Angaben zum Verursacherfahrzeug tätigen konnte. Bei dem Unfall kollidierte während des Ausparkens ein 64-jähriger mit seinem Renault gegen einen geparkten BMW eines 41-jährigen, welcher zur Tatzeit nicht vor Ort war. Gegen den Verursacher konnte durch die Aussage Zeugen nun ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gem. § 142 StGB eingeleitet werden.

Die Polizei Sonneberg bedankt sich hiermit bei dem aufmerksamen Bürger und sein Rechtsbewusstsein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

