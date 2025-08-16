Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkohol, Party und verbotene Spritztour - Polizei stoppt 14-Jährigen auf Moped

Remptendorf (ots)

Am Samstag, den 16.08.2025, befuhren die Beamten die Ortslage Remptendorf, zwecks Überwachung der 700-Jahr Feier. Hierbei fiel diesen gegen 02:20 Uhr ein Simsonfahrer auf, welcher nachfolgend einer Kontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde bekannt, dass es sich um einen 14-Jährigen Kraftfahrzeugführer handelt, welcher nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin gab er an, dass er soeben von der Veranstaltung nach Hause fahren wollte und vorab Alkohol konsumierte. Dies resultierte in einem Ergebnis von 0,28 Promille. Es wurde ein Strafverfahren gegen den 14-Jährigen eingeleitet und dieser nachfolgend an seine Eltern übergeben.

