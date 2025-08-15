Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Unterwellenborn (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 22.20 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass soeben in Unterwellenborn ein PKW ohne Kennzeichen in Richtung Birkigt gefahren sei. Kurze Zeit später konnten Polizeibeamte das besagte Fahrzeug feststellen und den 49-jährigen Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Dieser war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das Fahrzeug war nicht zugelassen. Weiterhin verlief der mit dem Mann durchgeführte Drogenvortest positiv. Neben einer Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

