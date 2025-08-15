LPI-SLF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Saalfeld (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 22.30 Uhr, befuhr der 18-jährige Fahrer eines PKW die B281 aus Saalfeld kommend in Richtung Arnsgereuth. Kurz vor Ortsausgang Saalfeld kam er in einer Linkskurve aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem Betonmast und anschließend mit einer Straßenlaterne. Die beiden jeweils 18-jährigen Insassen im Fahrzeug wurden bei dem ...

