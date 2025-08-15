Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Saalfeld/ Erfurt (ots)
Die
Öffentlichkeitsfahndung nach dem seit Mittwoch vermissten 26-Jährigen wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste konnte wohlbehalten bei seinen Eltern in Erfurt angetroffen werden. Die Thüringer Polizei bedankt sich für die Mithilfe.
