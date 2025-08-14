Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Lobenstein (ots)

Am Mittwoch, dem 13.08.2025, parkte der Geschädigte seinen roten PKW VW UP gegen 19 Uhr in der Richard-Köcher-Straße in Bad Lobenstein ab. Am darauffolgenden Morgen stellte der Geschädigte kurz vor 10 Uhr fest, dass seine vordere Stoßstange , rechts neben dem Kennzeichen, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde. Möglicherweise wurde der Schaden durch eine Anhängerkupplung eines Unbekannten verursacht. Die geschätzte Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 200,-Euro. Zeugen, die Hinweise um Unfallgeschehen geben können, wenden sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0210666 an die Polizei in Schleiz.

