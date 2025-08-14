PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Lobenstein (ots)

Am Mittwoch, dem 13.08.2025, parkte der Geschädigte seinen roten PKW VW UP gegen 19 Uhr in der Richard-Köcher-Straße in Bad Lobenstein ab. Am darauffolgenden Morgen stellte der Geschädigte kurz vor 10 Uhr fest, dass seine vordere Stoßstange , rechts neben dem Kennzeichen, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde. Möglicherweise wurde der Schaden durch eine Anhängerkupplung eines Unbekannten verursacht. Die geschätzte Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 200,-Euro. Zeugen, die Hinweise um Unfallgeschehen geben können, wenden sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0210666 an die Polizei in Schleiz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 09:22

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Tegau (ots) - Am Mittwoch, gegen 16.05 Uhr, befuhr der 18-jährige Fahrer eines PKW die Landstraße von Tegau kommend in Richtung Oettersdorf. Auf Höhe des dortigen Steinbruches beabsichtigte er nach links abzubiegen. Dabei beachtete er die sich im Gegenverkehr befindliche 36-jährige Fahrerin eines Kraftrades nicht und stieß mit dieser zusammen. Die Frau kam zu Fall und das Motorrad rutschte in der weiteren Folge noch ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 09:21

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

    Saalfeld (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 22.30 Uhr, befuhr der 18-jährige Fahrer eines PKW die B281 aus Saalfeld kommend in Richtung Arnsgereuth. Kurz vor Ortsausgang Saalfeld kam er in einer Linkskurve aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem Betonmast und anschließend mit einer Straßenlaterne. Die beiden jeweils 18-jährigen Insassen im Fahrzeug wurden bei dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren