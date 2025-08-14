Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Tegau (ots)

Am Mittwoch, gegen 16.05 Uhr, befuhr der 18-jährige Fahrer eines PKW die Landstraße von Tegau kommend in Richtung Oettersdorf. Auf Höhe des dortigen Steinbruches beabsichtigte er nach links abzubiegen. Dabei beachtete er die sich im Gegenverkehr befindliche 36-jährige Fahrerin eines Kraftrades nicht und stieß mit dieser zusammen. Die Frau kam zu Fall und das Motorrad rutschte in der weiteren Folge noch gegen einen dahinterfahrenden PKW. Die 36-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

