Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 22.30 Uhr, befuhr der 18-jährige Fahrer eines PKW die B281 aus Saalfeld kommend in Richtung Arnsgereuth. Kurz vor Ortsausgang Saalfeld kam er in einer Linkskurve aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem Betonmast und anschließend mit einer Straßenlaterne. Die beiden jeweils 18-jährigen Insassen im Fahrzeug wurden bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Ebenfalls im Einsatz war die Feuerwehr, welche auslaufende Betriebsstoffe beseitigte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

