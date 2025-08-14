LPI-SLF: Verkehrsunfall verletzten Personen

Sonneberg/ Wehd (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung in Sonneberg. In den Nacht- oder Morgenstunden des 09. August 2025 wurde die Scheibe eines Pkw in der Karl-Liebknecht-Straße des Sonneberger Ortsteils Wehd eingeschlagen. Zwar kam es im konkreten Fall zu keinem Entwendungsschaden, jedoch weist die Polizei daraufhin, keine Wertgegenstände offen sichtbar im Fahrzeug zu belassen. Mögliche Diebe sollen gar nicht erst auf entsprechende Gedanken ...

mehr