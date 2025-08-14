Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall verletzten Personen
Unterwellenborn (ots)
Am Mittwoch, gegen 17.45 Uhr, befuhr der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades die Landstraße aus Richtung Goßwitz kommend in Richtung Kamsdorf. Aus bisher unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Er und sein 17-jähriger Sozius zogen sich Verletzungen zu.
