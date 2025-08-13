Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Motorradfahrer nach Unfall verletzt
L1152/ Schauberg (ots)
Am Dienstagabend wurde ein junger Motorradfahrer aufgrund eines Unfalls im Landkreis Sonneberg schwerverletzt. Der 23-Jährige fuhr gegen 17.30 Uhr mit seiner Kawasaki die Landesstraße 1152 in Richtung Schauberg entlang, verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten ins Krankenhaus, am Motorrad entstand Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell