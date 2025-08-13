PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer nach Unfall verletzt

L1152/ Schauberg (ots)

Am Dienstagabend wurde ein junger Motorradfahrer aufgrund eines Unfalls im Landkreis Sonneberg schwerverletzt. Der 23-Jährige fuhr gegen 17.30 Uhr mit seiner Kawasaki die Landesstraße 1152 in Richtung Schauberg entlang, verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten ins Krankenhaus, am Motorrad entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

