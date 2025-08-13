PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen PKW und Anhänger

L1149/ Steinach (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es zwischen Lauscha und Steinach zu einem Unfall, wodurch ein junger Fahrer leichtverletzt wurde. Ein 26-Jähriger fuhr mit seinem Fahrzeug mitsamt Anhänger gegen 16.30 Uhr die Landesstraße 1149 in Richtung Steinach entlang. Ausgangs einer leichten Rechtskurve verlor der Fahrer dann den Anhänger, dessen Bremse daraufhin versagte. Der Anhänger rollte auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem PKW eines entgegenkommenden 18-Jährigen trotz Ausweichversuchen, einhergehend mit einer Kollision gegen die Leitplanke, zusammen. Glücklicherweise wurde der 18-Jährige nur leichtverletzt. Jedoch entstand an seinem PKW sowie dem Anhänger hoher Sachschaden. Zwischen 17.30 Uhr bis gegen 19.00 Uhr kam es zu zeitweisen Straßensperrungen aufgrund der Unfallaufnahme sowie der Bergung von PKW und Anhänger

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 10:22

    LPI-SLF: Motorradfahrer nach Unfall verletzt

    L1152/ Schauberg (ots) - Am Dienstagabend wurde ein junger Motorradfahrer aufgrund eines Unfalls im Landkreis Sonneberg schwerverletzt. Der 23-Jährige fuhr gegen 17.30 Uhr mit seiner Kawasaki die Landesstraße 1152 in Richtung Schauberg entlang, verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten ins Krankenhaus, am Motorrad entstand Sachschaden. ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 09:32

    LPI-SLF: Gestürzter Radfahrer

    Rudolstadt (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 11.25 Uhr, befuhr der 66-jährige Radfahrer den Radweg von Lichstedt in Richtung Schaala. Hier flog ihm eine Biene in den Gesichtsbereich. Als er versuchte, dass Tier zu entfernten, verlor er die Kontrolle über sein Rad und kam zu Fall. Der Mann zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 09:31

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Kradfahrer

    Saalfeld (ots) - Am Dienstag, gegen 20.20 Uhr, befuhr der 15-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades die B281 aus Richtung Friedensstraße in Richtung Christian-Wagner-Straße. Im Kreisverkehr stieß er aus unbekannten Gründen mit dem Vorderreifen gegen die Bordsteinkante. Daraufhin rutschte das Krad nach links weg und der junge Mann kam zu Fall. Er zog sich dabei Verletzungen zu. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren