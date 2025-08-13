Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen PKW und Anhänger

L1149/ Steinach (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es zwischen Lauscha und Steinach zu einem Unfall, wodurch ein junger Fahrer leichtverletzt wurde. Ein 26-Jähriger fuhr mit seinem Fahrzeug mitsamt Anhänger gegen 16.30 Uhr die Landesstraße 1149 in Richtung Steinach entlang. Ausgangs einer leichten Rechtskurve verlor der Fahrer dann den Anhänger, dessen Bremse daraufhin versagte. Der Anhänger rollte auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem PKW eines entgegenkommenden 18-Jährigen trotz Ausweichversuchen, einhergehend mit einer Kollision gegen die Leitplanke, zusammen. Glücklicherweise wurde der 18-Jährige nur leichtverletzt. Jedoch entstand an seinem PKW sowie dem Anhänger hoher Sachschaden. Zwischen 17.30 Uhr bis gegen 19.00 Uhr kam es zu zeitweisen Straßensperrungen aufgrund der Unfallaufnahme sowie der Bergung von PKW und Anhänger

