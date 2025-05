Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250505 - 0481 Frankfurt-Bergen-Enkheim: Geldautomatensprengung in Einkaufszentrum - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Nacht (04. Mai 2025) kam es in Bergen-Enkheim in einem dortigen Einkaufszentrum zu einer Geldautomatensprengung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 01:30 Uhr wurde der Feuerwehr eine Auslösung der Brandmeldeanlage in einem Einkaufszentrum in der Borsigallee gemeldet. Durch die Polizei wurde vor Ort festgestellt, dass in dem Einkaufszentrum ein Geldautomat, welcher in der Wandfassade der Ladenzeile eingelassen war, gesprengt wurde. Ob die unbekannten Täter Geld erbeuteten ist noch unklar. Die Unbekannten flüchteten vermutlich auf einem schwarzen Motorroller ohne Kennzeichen. Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

-zwei dunkel gekleidete Personen, einer trug einen dunklen Motorradhelm, die andere Person trug eine weiße Sturmhaube

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und / oder zu den Tätern geben können werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 52199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

