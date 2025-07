Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht Unfallzeugen mit Dashcamaufzeichnungen -#polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Wie die Polizei am gestrigen Montag (21. Juli) berichtet hatte, ist es am Freitagnachmittag (18. Juli) zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B 62 in Höhe der sogenannten Ostrampe gekommen. Bei dem Unfall wurden drei minderjährige Fahrzeuginsassen verletzt.

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/presse/nach-auffahrunfall-drei-minderjaehrige-verletzt-zwei-waren-nicht-richtig-angeschnallt

Wie die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats ergaben, musste der 48-jähriger Touran-Fahrer aufgrund eines wendenden Pkw stark abbremsen. Bei diesem Pkw könnte es sich um einen Mercedes handeln, der in Fahrtrichtung Dreis-Tiefenbach unterwegs war. Das Fahrzeug wendete dann in Höhe der beampelten Einmündung "Ostrampe" (Abfahrt zur Siegstraße) und fuhr anschließend in Richtung HTS weiter.

Daher dürfte der Mercedes aufgrund des Fahrmanövers ebenfalls als Unfallbeteiligter anzusehen sein.

Vor Ort meldete sich ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer, der das Unfallgeschehen mit einer Dashcam aufgezeichnet hatte. Das Verkehrskommissariat bittet diesen Zeugen sowie den Fahrzeugführer / die Fahrzeugführerin des Mercedes, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden. Gleiches gilt für weitere Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell