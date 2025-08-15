LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Tegau (ots) - Am Mittwoch, gegen 16.05 Uhr, befuhr der 18-jährige Fahrer eines PKW die Landstraße von Tegau kommend in Richtung Oettersdorf. Auf Höhe des dortigen Steinbruches beabsichtigte er nach links abzubiegen. Dabei beachtete er die sich im Gegenverkehr befindliche 36-jährige Fahrerin eines Kraftrades nicht und stieß mit dieser zusammen. Die Frau kam zu Fall und das Motorrad rutschte in der weiteren Folge noch ...

