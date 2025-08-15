Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person
Miesitz (ots)
Am gestrigen Tag, gegen 13.00 Uhr, beabsichtigte die 16-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades aus der Ortslage Kopitzsch kommend auf die Kreisstraße Miesitz - Neustadt/Orla aufzufahren. Dabei beachtete sie die vorfahrtberechtigte 29-jährige Fahrerin eines PKW nicht und stieß mit dieser zusammen. Die 16-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell